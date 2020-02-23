Трехлетняя девочка пострадала в ДТП во Всеволожском районе

Трехлетняя девочка пострадала в ДТП во Всеволожском районе
Девочку после ДТП увезли на скорой. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Во Всеволожском районе Ленобласти днем 23 февраля столкнулись Toyota и Volkswagen. В результате аварии в тяжелом состоянии госпитализировали трехлетнюю девочку.

Столкновение произошло на трассе «Петербург — Свердлова — Всеволожск» около двух часов дня. Водитель Toyota, двигавшийся из города, выехал на встречную полосу. После чего столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением мужчины 1987 года рождения, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В аварии пострадала трехлетняя пассажирка Volkswagen. Девочка находилась на заднем сидении и была пристегнута обычным ремнем без специального удерживающего устройства. С места ДТП её увезли на скорой с тяжелыми травмами.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на автодороге «Нарва» столкнулись рейсовый автобус и КамАЗ-цементовоз.

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