Лещенко стало стыдно из-за откровенного клипа Линдеманна

Народный артист Лев Лещенко раскритиковал клип Тилля Линдеманна на песню Till the End, в котором присутствуют откровенные сцены.

«Мне стыдно, если сидит кто-то из моих родственников или жена, и я должен это смотреть. Мне могут сказать: «А вы не смотрите!» Ну как не смотреть? Так или иначе, это всё появляется на видео», — сказал Лещенко в интервью «Говорит Москва».

Певец призвал Линдеманна не лезть в чужой огород со своими устоями. Он подчеркнул, что Россия — «нравственная страна, православная». Потому, пошлые и грязные видео здесь неуместны.

Клип, по словам Лещенко, скорее всего рассчитан на эпатаж и призван играть роль «раздражителя» и пиар-инструмента.

Он добавил, что видел, как команды рок-н-ролла занимались любовью на сцене, и посчитал это омерзительным. Для таких вещей, по мнению Лещенко, есть другие места: спальня, кухня и «природа, в конце концов».

Напомним, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн 14 февраля опубликовал клип на песню Till the End. В ролике присутствуют откровенные сцены, в которых, в частности, участвуют российские актрисы. Съемки видео проходили в одной из гостиниц Петербурга. Клип вызвал неоднозначную реакцию. Так, россияне нашли в соцсетях аккаунты девушек, принявших участие в съемках, и устроили им травлю.