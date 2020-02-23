Человек забрался на мачту крейсера «Аврора»

В Петербурге 23 февраля заметили неизвестного, забравшегося на мачту крейсера «Аврора». Очевидцы предположили, что он выбирает место для просмотра вечернего салюта.

Видео с неизвестным на мачте опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

«Когда, в преддверии праздничного салюта, с утра решил занять лучшее место повыше», — пошутил автор поста.

Не исключено, что неизвестный — один из монтажников или альпинистов, который забрался на мачту для проведения работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 23 февраля у стен Петропавловской крепости запустят праздничный салют, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Запуск запланирован на 21:00. В небо выпустят более трех тысяч фейеверочных изделий разных типов, купола разрывов некоторых из них достигают в диаметре 300 метров.