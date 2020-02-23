Опубликованы кадры ДТП с пострадавшим ребенком у Невского лесопарка

Опубликованы кадры ДТП с пострадавшим ребенком у Невского лесопарка
Автомобиль вылетел в кювет. Фото: vk.com/spb_today

В соцсетях опубликовали кадры с места аварии у Невского лесопарка во Всеволожском районе Ленобласти. В ДТП пострадала трехлетняя девочка.

На снимках видно, что автомобиль Volkswagen Polo, в котором находился ребенок, вылетел в кювет, а Toyota сильно повреждена.

«Около Невского лесопарка довольно серьёзное ДТП. Один в кювете. Второй без капота», — рассказал очевидец.

Напомним, авария произошла около двух часов дня 23 февраля. На трассе «Петербург — Свердлова — Всеволожск» столкнулись выехавшая на встречную полосу Toyota и Volkswagen.

Фото: vk.com/spb_today

Травмы получила трехлетняя девочка. В момент ДТП она находилась на заднем сидении Volkswagen. После аварии её госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, девочка была пристегнута обычным ремнем без специального удерживающего устройства.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
девочка дтп ленинградская область невский лесопарк ребенок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА разгромил «Йокерит» на финском льду
Сёрферс «протестировал» затопленный лес в Ленобласти
Трехлетняя девочка погибла после ДТП у Невского лесопарка
В доме бывшего главы МИД Украины произошло убийство
В Петербурге главного инженера обвинили во взяточничестве
Путин заявил о планах укрепить армию и флот лазерным оружием
Тайсон Фьюри одолел Деонтея Уайлдера в борьбе за WBC
В Красногвардейском районе мужчина выстрелил в жену из ружья