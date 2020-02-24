На Советском проспекте загорелись частные дома

На Советском проспекте загорелись частные дома
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 24 февраля в Рыбацком на Советском проспекте произошел большой пожар. Там загорелись частные дома. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, пожарные едут к месту происшествия.

На опубликованных снимках видно, что от горящих зданий в небо поднялся густой черный дым. От огня покосился дом и стоящий рядом сарай.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили дачный дом. К месту происшествия оперативно прибыли девять сотрудников.

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