В Выборгском районе потушили дачный дом в 150 «квадратов»

Возгорание произошло в вечернее время. Фото: pixabay

Возгорание произошло в вечернее время. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили дачный дом. К месту происшествия оперативно прибыли девять сотрудников.

Все произошло в воскресенье, 23 февраля, в дачном некоммерческом товариществе «Ольшанники». Сигнал о ЧП поступил в дежурно-спасательную часть, после чего на место были направлены пожарные на девяти специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, постройка полыхала на площади 150 «квадратов».

Полностью потушить огонь удалось к 21:12. В результате произошедшего обошлось без пострадавших.

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