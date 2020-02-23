На берегу реки Новая готовятся строить храм

Строительный забор появился на улице Солдата Корзуна в субботу, 22 февраля. Об этом сообщается в группе «Ульянка» в социальной сети «Вконтакте».

Данная планируемая стройка вызывает возмущение у местных жителей. Они не понимают смысла новой постройки, если на другом берегу реки уже достраивается храм. «Лучше бы построили школу или детские сады» — сетуют комментаторы.

Также, в опубликованном посте было сообщено, что данная территория не находится в собственности у МО Ульянка, поэтому никакого влияния на стройку быть оказано не может.

Разрешение на строительство Храма святого праведного Иоанна Русского в Ульянке и Дома притча с воскресной школой выдано в ноябре 2019 года. Площадь храма и Дома притча составит 351 кв.м и 247 кв.м соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в московском храме прошел молебен о спасении от эпидемии коронавируса.