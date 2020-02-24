В Рыбацком сгорел бесхозный дом

В понедельник, 24 февраля, в Рыбацком на Советском проспекте произошел большой пожар.

В результате пожара сгорел дощатый, крытый шифером бесхозный дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Огонь охватил жилье размером 5х8 метров. К ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Почти два часа потребовалось, чтобы справиться с огнем. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили дачный дом. К месту происшествия оперативно прибыли девять сотрудников.