В Рыбацком сгорел бесхозный дом

В Рыбацком сгорел бесхозный дом
Пожар в Рыбацком. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 24 февраля, в Рыбацком на Советском проспекте произошел большой пожар.

В результате пожара сгорел дощатый, крытый шифером бесхозный дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Огонь охватил жилье размером 5х8 метров. К ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Почти два часа потребовалось, чтобы справиться с огнем. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили дачный дом. К месту происшествия оперативно прибыли девять сотрудников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
пожар происшествие советский проспект
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
США ужесточат правила выдачи грин-карт
В Италии опустели полки магазинов из-за эпидемии коронавируса
В Рыбацком сгорел бесхозный дом
Синоптики рассказали, какая будет погода в конце февраля
Названа причина аномально теплой зимы в России
Пенсионера оштрафовали за оскорбительный пост во «Вконтакте» в адрес Путина
Более 30 человек пострадали в Германии при наезде автомобиля в толпу во ...
На Советском проспекте загорелись частные дома