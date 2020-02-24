Хоккеисты «Рейнджерс» Бучневич и Шестеркин попали в автоаварию

Со спортсменами все нормально, хоть они и получили повреждения.

О произошедшей аварии сообщил президент хоккейного клуба « Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон. Его слова приводит ТАСС.

Сама авария случилась в Бруклине. Игорь Шестеркин находился за рулем автомобиля вместе с Павлом Бучневичем. Автомобиль, который двигался перед ними совершил резкое движение, в результате чего произошло столкновение. Игроки сразу же отправились в больницу, где их осмотрели врачи клуба.

К счастью, авария оказалась несерьезной. Бучневич отделался ссадинами и синяками. Шестеркин получил перелом ребра. Его восстановление займет примерно 2 недели.

Бучневич является нападающим «Рейнджерс» с 2016 года. Шестеркин же с 2019 года выступает в позиции вратаря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легендарному хоккейному тренеру Владимиру Юрзинову исполнилось 80 лет.