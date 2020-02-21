Легендарному хоккейному тренеру Владимиру Юрзинову исполнилось 80 лет

Известному российскому хоккейному тренеру Владимиру Юрзинову исполнилось 80 лет. За годы работы в Турку и Тампере он перевернул привычные финские представления о тренировках.

Юрзинов родился в СССР во время войны. За годы работы в Финляндии заслуженный мастер спорта воспитал десятки игроков Национальной хоккейной лиги. Среди них – Саку Койву, Йере Лехтинен, Киммо Тимонен и другие.

Под руководством заслуженного тренера СССР и России команда Turun Palloseura (TPS) дважды выиграла чемпионат Финляндии, а также одержал победу в Кубке европейских чемпионов (1994) и Евролиге (1997).

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