Путин стал вторым в мире по уровню уважения

Глава России Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения. Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании Brand Finance.

Представители компании опубликовали первый глобальный рейтинг стран по уровню «мягкой силы». Под данным понятием специалисты понимают способность нации «влиять на различные лица на международной арене» через уговоры и привлекательность.

Как сообщает «Коммерсант», в указанном рейтинге Россия входит в топ-10 благодаря усилиям президента. Страна занимает седьмое место по показателю влиятельности на мировой арене, третье место — по положению в дипломатической сфере, четвёртое — в спорте.

В тройку лидеров по уровню «мягкой силы» вошли США, Германия и Великобритания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Песков рассказал о ежедневных спортивных тренировках Путина.