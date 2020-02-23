Песков рассказал о ежедневных спортивных тренировках Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, какими видами спортами занимается глава государства.
Владимир Путин ежедневно занимается физической нагрузкой. Президент увлекается самбо, хоккеем, фитнесом и плаванием. Об этом Песков рассказал в субботу, 22 февраля, во время интервью «Первому каналу» на чемпионате Лиги боевого самбо в Сочи.
Президент Международной федерации самбо Василия Шестаков отмечает, что Путин — серьезный соперник в этом виде спорта. По словам пресс-секретаря президента, сейчас Путин уделяет меньше времени единоборствам, поскольку список его увлечений пополнил хоккей. Этот вид спорта занял «изрядное место» в списке ежедневных физических занятий главы Российской Федерации.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин дал ряд поручений, связанных с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).