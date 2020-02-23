Песков рассказал о ежедневных спортивных тренировках Путина

Песков рассказал о ежедневных спортивных тренировках Путина
"Он бросал в обе стороны, у него была разнообразная техника. А самое главное, что он волевой спортсмен", - рассказал Шестаков о Путине. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, какими видами спортами занимается глава государства.

Владимир Путин ежедневно занимается физической нагрузкой. Президент увлекается самбо, хоккеем, фитнесом и плаванием. Об этом Песков рассказал в субботу, 22 февраля, во время интервью «Первому каналу» на чемпионате Лиги боевого самбо в Сочи.

Президент Международной федерации самбо Василия Шестаков отмечает, что Путин — серьезный соперник в этом виде спорта. По словам пресс-секретаря президента, сейчас Путин уделяет меньше времени единоборствам, поскольку список его увлечений пополнил хоккей. Этот вид спорта занял «изрядное место» в списке ежедневных физических занятий главы Российской Федерации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин дал ряд поручений, связанных с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин дмитрий песков спорт тренировки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петергофе BMW превратилась в груду металла, столкнувшись с автобусом
В Зеленогорске опасно раскачалась кабинка на колесе обозрения
США ужесточает правила выдачи грин-карт
Житель Ленобласти стал жертвой нападения мигранта
Вечерний воскресный рейс из Петербурга в Москву отменен
Песков рассказал о ежедневных спортивных тренировках Путина
Руководитель «Ночлежки» считает Петербург гуманнее Москвы
В Казанском соборе освятили фигуру двуглавого орла, которую отправят в ...