Опубликован список поручений Путина по борьбе с ВИЧ

Российский президента Владимир Путин дал ряд поручений по борье с вирусом иммунодефицита человека.

Глава государства требует увеличить охват антивирусной терапией для россиян с ВИЧ до 90%. Для этого, по словам президента, требуется проработать вопросы доступности лекарств в стране, передает «Коммерсантъ».

Путин также поручил российскому правительству разработать программы профилактики и обеспечить финансированием ключевые группы риска, которые являются источником распространения заболеваний. Речь идет о наркоманах, секс-работниках, заключенных, гомосексуалов и т.д.

Также президент заявляет о необходимости увеличения охвата тестирования на заболевание через диспансеризацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженке, пожаловавшейся Путину, нашли работу.