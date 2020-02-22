Опубликован список поручений Путина по борьбе с ВИЧ

Опубликован список поручений Путина по борьбе с ВИЧ
Владимир Путин. Фото: Baltphoto/ Darya Ivanova

Российский президента Владимир Путин дал ряд поручений по борье с вирусом иммунодефицита человека.

Глава государства требует увеличить охват антивирусной терапией для россиян с ВИЧ до 90%. Для этого, по словам президента, требуется проработать вопросы доступности лекарств в стране, передает «Коммерсантъ».

Путин также поручил российскому правительству разработать программы профилактики и обеспечить финансированием ключевые группы риска, которые являются источником распространения заболеваний. Речь идет о наркоманах, секс-работниках, заключенных, гомосексуалов и т.д.

Также президент заявляет о необходимости увеличения охвата тестирования на заболевание через диспансеризацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженке, пожаловавшейся Путину, нашли работу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вич владимир путин поручения президента
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Канаде произошло массовое ДТП с участием 200 машин
Ученые рассказали, что плотный завтрак может улучшить здоровье
Незаконную рекламу с улиц Всеволожска уберут за полмиллиона рублей
Стало известно, почем будут продавать масленичные блины в Петербурге
Опубликован список поручений Путина по борьбе с ВИЧ
В США россиянку приговорили к 2,5 годам тюрьмы из-за наркотиков
Строительство Широтной магистрали начнется в 2020 году
Водитель грузовика снес машины на встречной полосе на КАД