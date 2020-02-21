Петербурженке, пожаловавшейся Путину, нашли работу

Женщина и ее сын будут работать в медучреждении. Фото: Pixabay

Женщина и ее сын будут работать в медучреждении. Фото: Pixabay

Женщина проходила курсы социального работника, а теперь сможет применить свои знания.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на власти Приморского района города. Зинаида Беликова, жаловавшаяся президенту России Владимиру Путину на маленькую зарплату, получит работу. Она будет трудиться в одном из местных медучреждений – доставлять документацию. Помогли также сыну петербурженки – 22-летний молодой человек давно ищет себе применение и теперь станет водителем машины скорой помощи.

Уточняется, что в квартире Беликовой обещают сделать ремонт, а саму женщину хотят отправить в санаторий на отдых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин ответил, как прожить на пенсию в 10800 рублей. Путин выслушал жалобы на социальные проблемы горожан и, в частности, финансовые проблемы. Он отметил, что власти активно развивают программы поддержки малоимущих граждан.