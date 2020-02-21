Петербурженке, пожаловавшейся Путину, нашли работу

Петербурженке, пожаловавшейся Путину, нашли работу
Женщина и ее сын будут работать в медучреждении. Фото: Pixabay

Женщина проходила курсы социального работника, а теперь сможет применить свои знания.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на власти Приморского района города. Зинаида Беликова, жаловавшаяся президенту России Владимиру Путину на маленькую зарплату, получит работу. Она будет трудиться в одном из местных медучреждений – доставлять документацию. Помогли также сыну петербурженки – 22-летний молодой человек давно ищет себе применение и теперь станет водителем машины скорой помощи.

Уточняется, что в квартире Беликовой обещают сделать ремонт, а саму женщину хотят отправить в санаторий на отдых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин ответил, как прожить на пенсию в 10800 рублей. Путин выслушал жалобы на социальные проблемы горожан и, в частности, финансовые проблемы. Он отметил, что власти активно развивают программы поддержки малоимущих граждан.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин работа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врачи рассказали, как может передаваться коронавирус
В МЧС рассказали подробности о пожаре на Седова
В России девочку допустили до финала ЧР по мини-футболу среди мальчиков
«Потушили»: в Андреевском переулке вспыхнула легковушка
Петербурженке, пожаловавшейся Путину, нашли работу
Столкнувшиеся легковушки затруднили проезд по КАД
В ГИБДД рассказали о госпитализации женщины после ДТП на перекрестке ...
На Седова в пожаре пострадали петербурженка и младенец