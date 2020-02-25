Китайский коронавирус убил более 2,6 тысяч человек

Китайский коронавирус убил более 2,6 тысяч человек
Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань. Фото: Pixabay

В Китае врачи зафиксировали почти 77,7 тысяч подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в государственном комитете по здравоохранению КНР, согласно данным на 25 февраля, в Поднебесной зафиксировано 77 658 подтвержденных случаев болезни новым типом пневмонии, вызванным коронавирусом Covid-2019. Число выздоровевших китайцев составляет 27,2 тыс. человек, а умерших — 2,6 тыс. человек.

За минувшие сутки в Китае заразились не менее 508 человек, на поправку пошли 2589 человек и еше 71 человек умер.

Всего по миру на сегодняшний день зафиксировано 80 150 зараженных, из них 11 567 находятся в тяжелом состоянии. Число жертв коронавирусной инфекции во всех странах достигло 2 701 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продажи Арбидола в Петербурге выросли на 2% на фоне коронавируса.

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