Стала известна средняя стоимость б/у кроссовера в России

По итогам прошлого года, в среднем по России цена на бывший в употреблении кроссовер составляет 947 тысяч рублей.

Стоимость автомобиля с пробегом сильно зависит от возраста модели. Разбег цен получается довольно большим — от 2 млн рублей до 340 тысяч. Внедорожники и кроссоверы младше трех лет на вторичном авторынке могут стоить более двух миллионов, в то время как «ветеранов» старше 15 лет можно купить и за 340 тыс. рублей, пишет портал «Автоновости дня».

Цена на подержанные автомобили формируется также исходя из сегмента машины. Модели класса В (около 396 тысяч рублей) заметно дешевле авто класса Е (почти 1,7 млн рублей).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минпромторг РФ предложил поднять тарифы по налогам на старые автомобили. Повышение может коснуться машин экологического класса «Евро-3» и ниже.