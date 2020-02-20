В Минпромторге предложили увеличить налог на старые автомобили

В Минпромторге предложили увеличить налог на старые автомобили
Вопрос о повышении налогов в ближайшее время будет рассмотрен Министерством транспорта РФ. Фото: Baltphoto

Министерство промышленности и торговли РФ внесло инициативу о повышении налогов на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.

Предложение в четверг, 20 февраля, было озвучено заместителем руководителя ведомства Александром Морозовым на заседании в Энгельсе. Морозов отметил, что Минпромторг готов в ближайшее время направить соответствующие документы в Министерство транспорта.

В то же время член Государственный Думы Евгений Москвичев вынес на обсуждение вопрос о запрете на эксплуатацию коммерческого автотранспорта с низким экологическим классом. Учитывая, что подобным моделям автомобилей более 30 лет, депутат считает, что их стоит «сдать в историю».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что улицу Рубинштейна не намерены превращать в пешеходную. Ранее такое предложение неоднократно поступало в администрацию Центрального района.

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В Минпромторге предложили увеличить налог на старые автомобили
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