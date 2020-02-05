Улица Рубинштейна останется автомобильной

Идея о превращении улицы Рубинштейна в «ресторанный» Арбат Петербурга поступила о инициативных петербуржцев еще несколько лет назад. Однако, ее так и не решили воплотить в реальность.

Главную «ресторанную» улицу в центре Петербурга не раз предлагали освободить от автомобилистов и отдать ее для пешеходов. Однако, по словам главы администрации Центрального района Максима Мейксина, проект останется на уровне идеи, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Однако, некоторые изменения все же произойдут на этой улице. В скором времени там планируют ввести платную парковку для автомобилей. Мейксин уточнил, что это решение было принято в интересах петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рестораторы на Рубинштейна объединились, желая улучшить имидж улицы.