Рестораторы на Рубинштейна объединились, желая улучшить имидж улицы

Рестораторы, владеющие заведениями на улице Рубинштейна, создали объединение «Рубинштейн и партнеры», которое станет частью Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ритейла.
Авторами идеи являются четыре ресторанных группы: The Hat Group, Smoke BBQ, Duo Band и Bekitzer Family. Инициаторы предложили благоустроить улицу Рубинштейна, а также сделать окружающую среду комфортной для жителей и работников близлежащих домов.
В первую очередь, деятельность объединения будет направлена на установление контакта владельцев недвижимости и владельцев заведений на главной «барной» улице города. Так, на Рубинштейна появится дополнительное патрулирование, новые урны и раздельный сбор мусора, будут проводиться регулярные дезинфекционные процедуры.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Рубинштейна закрывается все больше баров и ресторанов.