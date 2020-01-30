Рестораторы на Рубинштейна объединились, желая улучшить имидж улицы

На Рубинштейна будет проводиться проводить регулярная дезинсекция и дератизация как самих заведений, так и жилых парадных, дворовых и подвальных территорий. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

На Рубинштейна будет проводиться проводить регулярная дезинсекция и дератизация как самих заведений, так и жилых парадных, дворовых и подвальных территорий. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Рестораторы, владеющие заведениями на улице Рубинштейна, создали объединение «Рубинштейн и партнеры», которое станет частью Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ритейла.

Авторами идеи являются четыре ресторанных группы: The Hat Group, Smoke BBQ, Duo Band и Bekitzer Family. Инициаторы предложили благоустроить улицу Рубинштейна, а также сделать окружающую среду комфортной для жителей и работников близлежащих домов.

В первую очередь, деятельность объединения будет направлена на установление контакта владельцев недвижимости и владельцев заведений на главной «барной» улице города. Так, на Рубинштейна появится дополнительное патрулирование, новые урны и раздельный сбор мусора, будут проводиться регулярные дезинфекционные процедуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Рубинштейна закрывается все больше баров и ресторанов.