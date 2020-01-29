На Рубинштейна становится все меньше ресторанов и кафе

На Рубинштейна становится все меньше ресторанов и кафе
Число заведений начало снижаться в 2019 году. Фото: Pixabay

На главной ресторанной улице Северной столицы снижается доля заведений – за прошлый год там закрылось 17 кафе и ресторанов.

Именно на улице Рубинштейна по итогам 2019 года зафиксирован максимальный уровень ротации среди основных торговых коридоров Петербурга — 23,9%. Однако, как отмечают специалисты компании JLL, речь пока не идет о «массовом» исходе рестораторов с указанной улицы.

Эксперты отметили, что пиковое количество заведений общепита на Рубинштейна отмечалось в четвертом квартале 2018 года, спустя год оно начало снижаться. В минувшем году там закрылось в общей сложности 17 баров, ресторанов и кафе.

Закрытия в основном коснулись непрофессиональных игроков рынка и связаны с жалобами жильцов жилых домов и с отсутствием согласований с городом на размещение общепита в жилом доме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что антисанитария стала причиной закрытия еще одного бара на Рубинштейна.

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