Антисанитария подвела еще один бар на Рубинштейна

Еще один бар на Рубинштейна закрыл свои двери. Фото: pixabay.com

Еще один бар на Рубинштейна закрыл свои двери. Фото: pixabay.com

За нарушение норм санитарии на барной улице Санкт-Петербурга закрыли еще одно заведение, на этот раз Orthodox.

Куйбышевский районный суд приостановил деятельность компании «Рубин», владеющей баром Orthodox, на полтора месяца, то есть 45 суток. Эту новость опубликовали на официальной странице «Вконтакте» участники общественной организации «Граждане улицы Рубинштейна».

Решение о временном прекращении работы Orthodox было принято судом еще неделю назад, 8 ноября. Роспотребнадзор обнаружил, что заведение принимало поставки продуктов во дворе жилого дома. Руководство бара также нарушало вентиляционные и канализационные санитарные нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как жители Петербурга простились с баром «Винный шкаф» на Рубинштейна, закрывшийся несколькими днями ранее. Люди принесли к дверям заведениям похоронные венки и воздушные шарики.