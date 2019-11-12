Похоронные венки и шарики: петербуржцы простились с «Винным шкафом» на Рубинштейна

Рядом с закрытым баром в Петербурге появился стихийный мемориал. Речь идет о заведении «Винный шкаф», которое работало на улице Рубинштейна. Фотографии

Рядом с дверьми закрытого бара разложили траурные венки и черные воздушные черные шары. Фотографии с места появились в социальных сетях.

Бар должны были закрыть еще летом из-за жалоб местных жителей. Соответствующие сообщения активно поступали в Роспотребнадзор. После этого Арбитражный суд города на Неве вынес решение в пользу петербуржцев, однако владельцы заведения смогли его обжаловать. Несмотря на это, заведение все равно закрылось

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о еще одном баре а улице Рубинштейна. Это заведение суд оштрафовал на 30 тысяч рублей.