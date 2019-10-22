Суд оштрафовал бар «Зазазу» на Рубинштейна на 30 тысяч

Куйбышевский районный суд оштрафовал бар «Зазазу» на улице Рубинштейна, 23 на 30 тыс. рублей. В работе заведения нашли нарушения.

Юридическое лицо ООО «Зазазу Бар» нарушило санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Среди нарушений прием продуктов со стороны двора жилого дома, непредоставление документации о вывозе и сборе твердых бытовых отходов, а также отсутствие охлаждаемой камеры для хранения пищи и локальной вытяжной системы.

По информации жильцов дома 23 на Рубинштейна, нарушения в сентябре выявил Роспотребнадзор. Устранить их заведение обязали до 20 декабря 2019 года.

Дом на Рубинштейна, 23 также известен как дом, в котором с 1944 по 1975 год жил писатель Сергей Довлатов.

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