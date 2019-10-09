Пиццерия «22 сантиметра» будет обжаловать решение суда о закрытие

Пиццерия «22 сантиметра» на Большой Конюшенной намерена продолжить работу. Заведение планирует обжаловать решение суда о закрытии на два месяца.

«Решение суда пока не вступило в силу. Мы его обжалуем», — рассказали корреспонденту Gazeta.SPb в пиццерии.

Представители заведения подчеркнули, что МЧС ни разу не предъявило претензии к пожарной безопасности в пиццерии. В том числе, проверяющих не смутила дровяная печь.

Напомним, что Дзержинский районный суд постановил привлечь ООО «23 сантиметра» к административной ответственности. Пиццерию на Большой Конюшенной, 2 лит А решено закрыть на 60 суток. Поводом для этого стали жалобы жильцов. Они посетовали на шум от вентиляционного оборудования и запахи еды. Недовольные отметили, что пиццерию выбрасывает мусор в общедомовые контейнеры.

В Петербурге работают четыре точки пиццерии «22 сантиметра»: на улице Жуковского, Большой Конюшенной, Пулковском шоссе и Коломяжском проспекте. Особенностью заведения является приготовление пиццы в дровяной печи.