Суд закрыл пиццерию на 2 месяца из-за жалоб жильцов на Большой Конюшенной

Владельцев пиццерии «22 сантиметра», расположенной на Большой Конюшенной улице, привлекли к административной ответственности. Петербуржцы долгое время жаловались на запахи, шум и мусор от заведения.

Очередное обращение поступило от местного жителя в конце июня. 8 августа состоялась выездная проверка деятельности ООО «23 сантиметра». В результате проверки выяснилось, что в жилые помещения действительно проникает шум и запахи, так как система канализации предприятия объединена с общедомовой. Оказалось, что погрузо-разгрузочные работы осуществляются прямо под окнами жильцов.

Как сообщили в пресс-службе судов, предприятие использовало дровяную печь, чем также были недовольны заявители.

В результате Дзержинский районный суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия на 60 суток.

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