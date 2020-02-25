Netflix расширил актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал актерский состав, который примет участие в съемках второго сезона нашумевшего сериала «Ведьмак».

Согласно опубликованному списку в официальном Twitter-аккаунте онлайн-кинотеатра, все ранее гулявшие по Сети слухи об участии различных актеров в съемках нового сезона подтвердились.

Так, в грядущем сезоне появится семь новых персонажей. В частности, актер Кристофер Хивью, сыгравший роль Тормунда в «Игре престолов» появится в «Ведьмаке в роли полумедведя-полульва Нивеллена. Роли других ведьмаков исполнят Пол Бульон (Ламберт), Ясен Атор (койон) и Туэ Эрстед Расмуссен (Эскель).

Также сообщается, что в сериале появится Агнес Бьорн в роли Вереены, Аиша Фабиенн Росс, которая сыграет Лидию ван Бредевоорт и Месия Симсон в роли Францески Финдабаир.

Второй сезон «Ведьмака» по мотивам книг Анджея Сапковского выйдет на Netflix в 2021 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ведьмак» стал самым популярным сериалом Netflix.