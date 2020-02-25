В Сестрорецке спали кота, замурованного два месяца

В Сестрорецке спали кота, замурованного два месяца
Кот с удовольствием поел. Фото: https://vk.com/sestroretsk

На помощь животному пришли пожарные.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Сестрорецк и Курортный район». Местные жители вызвали спасателей, чтобы те помогли коту. Он громко мяукал на протяжении двух месяцев, так как был замурован в нежилом помещении. Как именно кот оказался в таком затруднительном положении – непонятно.

«Парень обрел свободу»,

— пишут авторы поста.

«Что ел кот 2 месяца?»,

— удивляются другие пользователи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Стрельне спасли трехдневную нерпу, оставшуюся без матери после шторма. На тот момент состояние маленькой нерпы, найденной на берегу Финского залива, вызывало опасения, так как малышка осталась без мамы в совсем раннем возрасте, ей было не больше трех дней.

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