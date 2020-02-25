В Стрельне спасли трехдневную нерпу, оставшуюся без матери после шторма

Зооактивисты Петербурга спасли малышку-нерпу, которая потеряла мать во время шторма. Волонтеры и интернет-пользователи восхищаются её умилительной внешностью.

Первые фотографии нерпенка, которую назвали Ксюшей, опубликовали спасатели в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «Вконтакте», еще 11 февраля. На тот момент состояние маленькой нерпы, найденной на берегу Финского залива, вызывало опасения, так как малышка осталась без мамы в совсем раннем возрасте, ей было не больше трех дней.

В понедельник, 24 февраля, волонтеры поделились новыми кадрами Ксюши. На снимках она, вероятно, только что вышла из душа. Огромные глаза и умилительное выражение мордочки никого не могут оставить равнодушными: «Наша пупулечка и утипусечка. Простите, но по другому не можем))..», — пишут активисты.

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