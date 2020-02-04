Ученые выяснили, зачем тюлени хлопают ластами

Ученые выяснили, зачем тюлени хлопают ластами
Как правило, хлопками тюлени пользуются в период размножения. Фото: pixabay.com

Оказалось, что хлопать ластами — один из способов коммуникации для тюленей. Таким образом самцы привлекают самок.

Кроме того, животные могут использовать хлопки, чтобы отпугнуть соперника. К таким выводам пришли британские ученые после исследования, результаты которого опубликовало научное издание Marine Mammal Science. Натуралист Бена Бервилла из Университета Ньюкасла опубликовал видеозапись, на которой видно, как тюлень громко и решительно хлопает ластами.

Как правило, к такому движению животные прибегают во время периода размножения, чтобы привлечь партнера или отпугнуть потенциального соперника. Други виды могут хлопать по воде хвостом или всем телом с теми же целями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какую мелодию для будильника стоит выбрать, что подъем по утрам был более легким.

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