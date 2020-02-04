Ученые рассказали, как выбрать сигнал будильника, чтобы снизить утреннюю сонливость

Ученые определили, что между мелодией будильника и чувством бодрости есть связь. По их мнению, звонок может по-разному влиять на самочувствие человека.

Специалисты заверили, что мелодичные звуки способствуют более легкому пробуждению. Они также отметили, что такие звуки помогают чувствовать себя бодрее. Участники эксперимента испытывали наименьшую утреннюю сонливость.

Как сообщили «РИА Новости», исследователи рассказали, что такие результаты связаны с тем , что резкие и неестественные сигналы нарушают работу мозга в момент пробуждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о продукте, который защитит женщин от рака груди. Его назвали британские ученые.