Трансгендерная певица Скарлетт заявила, что от нее отказалась семья

Трансгендерная певица Скарлетт заявила, что от нее отказалась семья
Кадр из клипа Оскара на песню "Между мной и тобой"

Девушка заявила, что ее заставляют сменить фамилию.

Об этом стало известно 25 февраля. Обо всем рассказал певец Оскар, который недавно попросил называть его женщиной по имени Скарлетт, в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что родственники узнали об ее особенностях, и отреагировали негативно. Певица рассказала, что семья просит отказаться от фамилии, но Скарлетт убеждена: этого от нее может требовать только отец.

«Если он примет такое решение, что не хочет более меня знать и видеть, я публично сделаю это»,

— написала артистка.

Скарлетт подчеркивает, что чувствовала себя женщиной в мужском теле с трех лет. Она уверяет, что родители отлично справлялись со своими обязанностями и воспитание тут не при чем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российский певец Оскар стал трансгендерной женщиной. Это имя певец взял в честь героини «Унесенных ветров» Скарлетт О’хары, которая была одним из его источников вдохновения в юности.

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Трансгендерная певица Скарлетт заявила, что от нее отказалась семья
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