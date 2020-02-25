СКА на выезде разгромил ЦСКА

СКА на выезде разгромил ЦСКА
СКА заняла первое место в таблице. Фото: https://twitter.com/hcSKA

Матч завершился со счетом 4:1. Это – 12 победа подряд.

Встреча состоялась 25 февраля в Москве. На лед вышли СКА и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Первую шайбу удалось забросить соперникам – ее автором стал Кирилл Капризов. На этом везение ЦСКА закончилось – петербургские хоккеисты уже через пару минут сравняли счет и увеличили разрыв. Среди армейцев с Невы отличились Евгений Кетов (22 минута), Ярно Коскиранта (39), Артем Зуб (40) и Андрей Кузьменко (60). В результате игра закончилась со счетом 4:1.

Сейчас СКА занимает первое место в таблице, набрав 93 очка. У ЦСКА есть все шансы сместить петербуржцев, если удастся победить «Сочи» уже завтра, 27 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хоккеисты «Рейнджерс» Бучневич и Шестеркин попали в автоаварию. Со спортсменами все нормально, хоть они и получили повреждения.

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