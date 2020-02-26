Эксперты рассказали, как уберечься от слежки через смартфон

Они отметили, что часто телефоны «заражаются» вирусами из-за невнимательности владельцев.

Обо всем стало известно 25 февраля. Обо всем пишут «Известия», ссылаясь на IT-специалистов. Эксперты советуют скачивать только официальные приложения, чтобы не загрузить шпионящие программы. Это нужно и для того, чтобы не попасться на фейковые приложения, дублирующие обычные.

Они также просят не доверять браузерам, так как по первой ссылке часто выдает контекстную рекламу. Специалисты просят не доверять непонятным антивирусникам, они могут оказаться опасными для личных данных пользователя. То же касается приложения GetContact, благодаря которому в сеть попали тысячи номеров.

Эксперты напоминают, что важно заходить в настройки и убирать лишние «галочки».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сеть «585» заплатит 200 тысяч за навязчивый спам. Покупатели получали СМС-рассылки, хотя не давали на это разрешения.