Сеть «585» заплатит 200 тысяч за навязчивый спам

Покупатели получали СМС-рассылки, хотя не давали на это разрешения.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он признал законность вынесенного ранее Управлением ФАС решения.

Дело в том, что сеть ювелирных магазинов «585» рассылал сообщения абонентам, в которых сообщал о своих акциях. Люди заявили, что не хотели получать никаких рекламные СМС. За это суд изначально назначил компании 220 тысяч рублей штрафа, но при повтором рассмотрении его решили снизить до 200 тысяч рублей.

Антимонопольщики отметили, что довольно часто предприниматели занимаются рассылками незаконно. Примерно половина всех дел, возбужденных УФАС с начала 2019 года, это нарушение именного этого закона о рекламе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Божественная шаурма” вызывает гнев православных и вопросы УФАС. Авторы рекламы кафе Пермского края изобразили девушку в образе святой с шаурмой вместо крыльев.