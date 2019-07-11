“Божественная шаурма” вызывает гнев православных и вопросы УФАС

Авторы рекламы кафе Пермского края изобразили девушку в образе святой с шаурмой вместо крыльев.

Реклама “божественной шаурмы” вызывает негодование у православных Пермского края и вопросы у УФАС. На владельцев кафе “Шаурма не за горами” хотят подать заявление в полицию.

Секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка написал в Facebook 11 июля, что жители края жалуются на использование религиозного образа в рекламе: полуобнаженная девушка снята в образе святой с шаурмой вместо крыльев, подпись гласит, что шаурма является якобы “божественно вкусной”. Секретарь заявил о намерении обратиться в полицию, но сейчас скрыл свою запись в соцсети.

В УФАС Пермского края сообщили РИА Новости, что рекламу обсудят на заседании экспертного совета — вероятно, реклама попадет под запрет на оскорбление религиозных символов

Стоит отметить, что шаурма прибыла в Россию с Ближнего востока и традиционно является блюдом скорее мусульманских народов.

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