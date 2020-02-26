Ригони: Рад, что вернулся в «Зенит»

Полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о своем возвращении в итальянскую «Сампдорию», где он играл на правах аренды.

«Я рад, что так произошло. Последнее время в Италии было плохим для меня. Я рад, что меня ждали в России. Меня поддержало руководство команды и партнеры», — рассказа футболист, сообщает «МАТЧ ТВ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что итальянский клуб «Сампдория» арендовал игрока «Зенита» полгода назад. За это время Ригони вышел на поле всего 10 раз и сделал одну голевую передачу – такой результат не совсем устраивает главного тренера клуба, поэтому футболиста хотели вернуть на полгода раньше окончания срока аренды.