«Зенит» собирается оставлять Ригони в аренде

Футболист сейчас играет за «Сампдорию» и заявлял, что ему нравится этот клуб.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем сообщает ITASportPress. Итальянский клуб «Сампдория» арендовал игрока «Зенита» полгода назад. За это время Ригони вышел на поле всего 10 раз и сделал одну голевую передачу – такой результат не совсем устраивает главного тренера клуба, поэтому футболиста хотели вернуть на полгода раньше окончания срока аренды. «Зенит» якобы не согласился на эти условия, поэтому Ригони будет играть за «Сампдорию» еще как минимум полгода.

Напоминаем, что Ригони могут выкупить, но для этого ему надо провести за команду 20 встреч. Он, комментируя свое пребывание в Италии, оценил положительно и говорил, что не против там остаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что игрок «Зенита» Ригони показал татуировку во всю спину – на ней изображена голова льва.