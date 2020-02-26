Кудашов: «СКА играет в правильный хоккей»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в матче чемпионата КХЛ.

«Стали выигрывать в конце сезона, говорит о том, что команда сбалансировалась и стала играть в более правильный хоккей», — сказал главный тренер.

При этом Кудашов отметил, что в плей-офф СКА ждут совсем другие трудности.

Напомним, 25 февраля СКА обыграл своего принципиального соперника ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 4:1 в пользу петербургской команды.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 93 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на лед вышли СКА и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Первую шайбу удалось забросить соперникам – ее автором стал Кирилл Капризов. На этом везение ЦСКА закончилось – петербургские хоккеисты уже через пару минут сравняли счет и увеличили разрыв.