Похитителям мазута на 30 млн с завода в Киришах грозит до 10 лет

Похитителям мазута на 30 млн с завода в Киришах грозит до 10 лет
Суд рассмотрит дело о краже мазута. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ленинградской области перед судом предстанут 15 человек. Их обвиняют в краже около 3 тыс. тонн мазута с нефтеперерабатывающего завода в Киришах. Ущерб оценивается в 30 млн рублей.

Фигурантами дела стали 15 человек в возрасте от 33 до 66 лет. Часть из них работала товарными операторами цеха на заводе, другая — в организации, занимающейся реализацией нефтепродуктов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как полагает следствие, мазут похищали с января по апрель 2018 года. На рабочие компьютеры операторов цеха была установлена заранее созданная программа. С её помощью они при взвешивании грузовых автомобилей с отгруженным мазутом умышленно занижали вес.

«Следовательно, в этот самый момент взвешивания и происходило хищение нефтепродуктов на 20 тонн», — уточнили в пресс-службе.

Водителям злоумышленники выдавали товарные накладные с умышленно заниженными данными о количестве отпущенного с завода мазута.

Далее другие члены банды сбывали мазут с учетом новых транспортных накладных. В общей сложности им удалось похитить около 3 тыс. тонн нефтепродукта.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Материалы дела направлены в Киришский городской суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с железнодорожной станции Веймарн в Ленобласти украли кабель.

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