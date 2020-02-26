Сотрудника «Интерторга» судят за хищение фруктов на полмиллиона

Перед судов в Петербурге предстанет гражданин Азербайджана. Его обвиняют в хищении бананов, мандаринов и хурмы на более чем 500 тыс. рублей.

Обвиняемый работал начальником склада ТД «Интерторг», уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Как полагает следствие, в декабре 2019 года он дал кладовщику указание погрузить в машину вместе с пустыми паллетами несколько паллетов с фруктами. После того, как погрузка была завершена, он договорился с водителем о транспортировке.

Груз был отправлен на другой склад. По указанию обвиняемого сотрудник охраны автомобиль с похищенными фруктами пропустил без проверки.

Всего было украдено более 1 тыс. 600 кг бананов, 2 тыс. 300 кг мандаринов и 1 тыс. 200 кг хурмы.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение утверждено.

«ТД Интерторг» — российская компания-ретейлер, которой принадлежали магазины «Народная 7Я семьЯ», «Идея» и SPAR.

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