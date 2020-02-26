В Москве выберут победителя, которому достанется радиочастота в Петербурге

В Москве выберут победителя, которому достанется радиочастота в Петербурге
Основная проблема радио - снижение доходов от рекламы. Фото: pixabay.com

Победитель конкурса сможет вести радиовещание в Петербурге круглосуточно на частоте 91,4 МГц.

Конкурс за возможность вещать на радио состоится в Москве 28 февраля. Представлены два участника — «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «Звезда» и АНО радиоканал «Вера, надежда, любовь».

Стоимость частоты для вещания составляет 6,9 миллионов рублей. Кроме этого, участники обязаны заплатить конкурсный взнос — 139 тысяч рублей.

Несмотря на то, что свободные форматы для вещания в городе на Неве ещё есть, непонятно будет ли к ним интерес. Благодаря развитию технологий, многие слушают музыку через сервисы в интернете, а не слушают радио. Также, теряется к радио интерес и у рекламодателей — их привлекает далеко не весь контент, поэтому зачастую радиостанции не могут заработать деньги. Конкуренция достаточно большая, и больше рекламодателей привлекают крупные сетевые радиостанции. Об этом сообщает АБН с ссылкой на главу медиахолдинга PMI Евгения Финкельштейна.

Последний раз такой конкурс проводился два года назад. Разыграли две частоты — 92 МГц и 92,4 МГц. Примечательно, что их стоимость была выше — 13,9 млн. рублей, а участников больше — 10.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блокадный архив Дома радио сохранят.

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