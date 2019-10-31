Блокадный архив Дома радио сохранят

Радио "Петербург" - одна из первых радиостанций России. Не прекращала вещание даже во время блокады Ленинграда. Фото: Wikipedia

Радио "Петербург" - одна из первых радиостанций России. Не прекращала вещание даже во время блокады Ленинграда. Фото: Wikipedia

Губернатор Петербурга Александр Белов сказал, что все материалы блокадного архива Дома радио, а также связанные с поэтессой Ольгой Берггольц, будут сохранены.

Градоначальник отметил, что на данный момент в Доме радио проводится ремонт, который осуществляет собственник здания, телерадиокомпания «Петербург». После завершения работ условия хранения исторических материалов значительно улучшатся. Кроме того, ТРК «Петербург» подписала договор о сотрудничестве с музеем обороны и блокады Ленинграда.

Отметим, что летом 2019 года организация прекратила взаимодействие с многолетними арендаторами, сделав Дом радио площадкой для работы дирижера Теодора Курентзиса. Это вызвало, в том числе, обеспокоенность городских активистов, которые высказали опасение, что архитектурный памятник будет коммерциализирован.

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