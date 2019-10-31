Блокадный архив Дома радио сохранят

Блокадный архив Дома радио сохранят
Радио "Петербург" - одна из первых радиостанций России. Не прекращала вещание даже во время блокады Ленинграда. Фото: Wikipedia

Губернатор Петербурга Александр Белов сказал, что все материалы блокадного архива Дома радио, а также связанные с поэтессой Ольгой Берггольц, будут сохранены.

Градоначальник отметил, что на данный момент в Доме радио проводится ремонт, который осуществляет собственник здания, телерадиокомпания «Петербург». После завершения работ условия хранения исторических материалов значительно улучшатся. Кроме того, ТРК «Петербург» подписала договор о сотрудничестве с музеем обороны и блокады Ленинграда.

Отметим, что летом 2019 года организация прекратила взаимодействие с многолетними арендаторами, сделав Дом радио площадкой для работы дирижера Теодора Курентзиса. Это вызвало, в том числе, обеспокоенность городских активистов, которые высказали опасение, что архитектурный памятник будет коммерциализирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Беглов поделился планами по созданию Почтового квартала.

александр беглов архив блокада дом радио новости ольга берггольц трк "петербург"
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бывшая жена Светлакова впервые прокомментировала развод
В Петербурге задержали мужчину и женщину, которые пытались вынести товары ...
Петербуржцы смогут проверить свой уровень финансовой грамотности
Долговая нагрузка жителей России достигла максимума с 2012 года
Блокадный архив Дома радио сохранят
Скончался экс-участник Billy’s Band Антон Матезиус
Кинологи из Петербурга заняли призовые места на международном соревновании ...
Иномарки столкнулись лбами на большой скорости под Кировском