МКБ планирует увеличить объем финансирования компаний из СНГ

МКБ планирует в 2020 году увеличить объёмы финансирования компаний из СНГ, в том числе белорусских. Об этом рассказали представители банка в ходе конференции Cbonds «Долговой рынок Республики Беларусь» в Минске.

Компаниям СНГ абсолютно доступно и удобно как организовать размещение ценных бумаг на российском рынке, так и получить классическое финансирование путем прямого кредитования или факторинга.

«Иностранному эмитенту достаточно комфортно организовать размещение в России по российскому праву. По своей сути текущие условия выхода на российский рынок ничем не тяжелее, чем евробондовые истории, а с точки зрения инфраструктурных затрат — существенно дешевле. На сегодняшний день ЦБ РФ практически полностью адаптировал эту процедуру согласно мировым практикам. На иностранного эмитента, так же, как и на российского, распространяются требования законодательства о раскрытии информации (крупные сделки, сделки с заинтересованностью, решения СД, публикация ежеквартальных отчетов и пр.), однако, если эмитентом является SPV, а поручительство оформлено внешней офертой, то фактическое раскрытие информации минимально. Если иностранный эмитент уже осуществляет соответствующее раскрытие у себя в стране, то в России в определенных случаях, он сможет делать это по упрощенной схеме,

— прокомментировал Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала МКБ.

— Успешные размещения облигаций Республики Беларусь и компании „Евроторг“, организатором которого выступил МКБ, наглядно демонстрируют высокий интерес к качественному иностранному риску со стороны всех категорий российских инвесторов. Ключевые факторы, на которые обращают внимание инвесторы при принятии инвестиционных решений: отрасль и положение в ней эмитента, масштабы бизнеса компании, уровень долговой нагрузки и наличие рейтинга от российского агентства».

Банк активно работает на белорусском корпоративном рынке и предлагает несколько вариантов финансирования: международный факторинг, прямое кредитование и займ под банковскую гарантию белорусского банка. В настоящий момент в МКБ развита услуга факторинга как импортного, так и экспортного. Его развитию способствует значительный товарооборот между Белоруссией и Россией. МКБ реализует различные его виды как с прямым риском на дебитора, так и с банками, входящими в международную факторинговую ассоциацию FCI.

«Мы готовы работать напрямую с любым из крупнейших белорусских банков, а также с банками, входящими в международную факторинговую ассоциацию. Более того, МКБ предлагает обширный набор решений субсидированного финансирования для белорусских компаний, импортирующих российские товары, и во многом берет все финансовые риски на себя»,

— отметил Ренат Ганеев, управляющий директор по продажам дирекции международного бизнеса МКБ.