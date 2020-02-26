Лоза иронично высказался о популярности актера Петрова

Певец и композитор Юрий Лоза обратил внимание на востребованность актера Александра Петрова. В ироничной манере он прокомментировал его популярность в российском кинематографе.

«Театральные вузы страны ежегодно выпускают более двух тысяч профессиональных актёров, плюс столько же вливается и в без того раздутый актёрский штат со стороны», — напомнил Лоза.

Все они обивают пороги многочисленных студий и пытаются добиться благосклонности продюсеров. Однако все это напрасно, подчеркнул Лоза. Роли в большинстве проектов получает Александр Петров.

Музыкант пошутил, что «где-то видел анонс помпезных кинопроектов»: «Отелло», «Геракл», «Гулливер», «Илья Муромец» и «Лев Яшин».

«…и на все эти главные роли уже утверждён Александр Петров», — сострил он.

31-летний российский актер Александр Петров начал карьеру в 2010 году. Пик его популярности пришелся на последние годы. Так, только в прошлом году на киноэкраны вышли такие нашумевшие проекты с его участием как «Вторжение», «Текст», «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел», «Т-23», «Гоголь. Вий» и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм «Лед 2» с Александром Петровым в главной роли собрал в прокате миллиард рублей.