«Лед 2» собрал в прокате уже миллиард

Всего за 10 дней проката фильм смог войти в список из 15 самых кассовых фильмов.

Окупился фильм в первые же выходные, заработав 576 млн. рублей. Бюджет фильма составил 322 млн. рублей.

Предыдущая же часть картины смогла собрать миллиард рублей за 12 дней в прокате. И тоже окупилась в первые же выходные. Об этом сообщают РИА-новости.

С 2004 года этот фильм пятнадцатый, который смог собрать такую внушительную сумму в прокате. И вторым за 2020 год. Перед ним идёт фильм «Холоп».

Над фильмом «Лед» работали две кинокомпании — Art Pictures Studio и «Водород». В сюжете картины рассказывается о продолжении истории фигуристки Нади и хоккеисте Саши. В фильме особое внимание уделено их рожденной дочери, у которой тоже станет заметен талант к фигурному катанию.

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