«Лед 2» собрал в прокате уже миллиард

&#171;Лед 2&#187; собрал в прокате уже миллиард
Фрагмент фильма. Фото: личная страница Александра Петрова в Instagram.

Всего за 10 дней проката фильм смог войти в список из 15 самых кассовых фильмов.

Окупился фильм в первые же выходные, заработав 576 млн. рублей. Бюджет фильма составил 322 млн. рублей.

Предыдущая же часть картины смогла собрать миллиард рублей за 12 дней в прокате. И тоже окупилась в первые же выходные. Об этом сообщают РИА-новости.

С 2004 года этот фильм пятнадцатый, который смог собрать такую внушительную сумму в прокате. И вторым за 2020 год. Перед ним идёт фильм «Холоп».

Над фильмом «Лед» работали две кинокомпании — Art Pictures Studio и «Водород». В сюжете картины рассказывается о продолжении истории фигуристки Нади и хоккеисте Саши. В фильме особое внимание уделено их рожденной дочери, у которой тоже станет заметен талант к фигурному катанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путина и Петрова выбрали самыми привлекательными мужчинами России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лед2 российский прокат фильм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Лед 2» собрал в прокате уже миллиард
В США оценили калибр российских патронов
Депутат Рады поздравил жителей Украины с Днём защитника Отечества
Меган Фокс снимется в научной фантастике
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Петербург находится на втором месте по количеству отцов-одиночек в России
В Горелово спасли черепаху и назвали ее Тортилла
На биатлониста Логинова и его тренера заведены уголовные дела