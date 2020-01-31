Путина и Петрова выбрали самыми привлекательными мужчинами России

Путина и Петрова выбрали самыми привлекательными мужчинами России
Актер Александр Петров. Кадр из фильма "Герой".

Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг самых привлекательных мужчин по мнению россиян. Второе место поделили актер Александр Петров и шоумен Дмитрий Нагиев.

Опрос был проведен среди экономически активного населения. Участие в нем приняли 1 тыс. женщин и 1 тыс. мужчин со всех округов России, сообщает сервис по поиску высокооплачивемой работы SuperJob.

Сервис составил отдельные рейтинги для мужчин и женщина. Оба из них возглавил Владимир Путин, набрав 19% и 18% голосов.

Следом за ним по мнению женщин расположились актеры Александр Петров и Данила Козловский, певец Сергей Лазарев, телеведущий Дмитрий Нагиев и рэпер Егор Крид.

Мужчины самыми привлекательными назвали Дмитрия Нагиева, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, политика и блогера Алексея Навального и Александра Петрова.

Многие из опрошенных выбрали ответы «я сам» или «никто/нет такого мужчины».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал супермодель Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире. Он отметил, что ее лицо максимально приближено к «золотому сечению».

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