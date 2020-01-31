Путина и Петрова выбрали самыми привлекательными мужчинами России

Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг самых привлекательных мужчин по мнению россиян. Второе место поделили актер Александр Петров и шоумен Дмитрий Нагиев.

Опрос был проведен среди экономически активного населения. Участие в нем приняли 1 тыс. женщин и 1 тыс. мужчин со всех округов России, сообщает сервис по поиску высокооплачивемой работы SuperJob.

Сервис составил отдельные рейтинги для мужчин и женщина. Оба из них возглавил Владимир Путин, набрав 19% и 18% голосов.

Следом за ним по мнению женщин расположились актеры Александр Петров и Данила Козловский, певец Сергей Лазарев, телеведущий Дмитрий Нагиев и рэпер Егор Крид.

Мужчины самыми привлекательными назвали Дмитрия Нагиева, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, политика и блогера Алексея Навального и Александра Петрова.

Многие из опрошенных выбрали ответы «я сам» или «никто/нет такого мужчины».

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