Как отмечают Масленицу в Петербурге в 2020 году

В дни Масленицы в Петербурге проводят фестивали, устраивают гуляния, концерты и тематические мастер-классы. О мероприятиях, приуроченных к празднику, рассказали в городской администрации.

Главным событием станет фестиваль «Масленица — 2020» в парке 300-летия Петербурга, который пройдет 1 марта. С 15:00 до 20:00 горожан ждут конкурсы, аттракционы, гастрономический фестиваль русской кухни, пиротехническое шоу и выступления артистов. Хедлайнерами фестиваля станут «Бурановские бабушки» и группы Quest Pistols Show.

В Мариинском театре с 25 февраля по 1 марта проходит пятый Международный фестиваль «Поющая Масленица». Тема этого цикла — народная музыка и традиции русского фольклора. Одним из ярких моментов фестиваля станет выступление греческого хора «Ergastiri Psaltikis», обещают организаторы. Выступит он вечером 1 марта в концертном зале Мариинки. Билеты на выступление еще в продаже.

С полудня и до самого вечера в ЦПКиО имени Кирова на Елагинов острове 1 марта пройдут народные гуляния «Шуми Масленица!». В программе кузнечные мастер-классы, игры и забавы в веселом хороводе, рыцарские бои, театральные представления, пляски и многое другое.

«Кульминацией программы станет зрелищный обряд сжигания чучела Масленицы – символа холодной зимы, а вместе с ним всех бед и неудач», — рассказали организаторы гуляний.

В центре культуры и досуга «Кировец» к Масленице подготовили четырехдневную программу. Празднования начнутся 27 февраля с музыкального спектакля по мотивам сказки Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» и завершатся 1 марта народными гуляниями со старинными обрядами, ярмаркой и играми.

Ознакомиться с перечнем всех мероприятий можно на сайте Администрации Петербурга.

Масленица — это восточнославянский праздник, которые отмечают в течение недели перед Великим постом. Даты его каждый год меняются в зависимости от даты празднования Пасхи. В 2020 года Масленица выпала на период с 23 февраля по 1 марта. Традиции празднования во много сохранили элементы славянской мифологии. В эти дни люди пекут блины, устраивают застолья и народные забавы, катаются на санях и сжигают чучело Масленицы.