Тело петербуржца, пропавшего 23 февраля, нашли в канаве

Мужчина отправился на дачу праздновать День защитника февраля и перестал выходить на связь.

Об этом стало известно сегодня, 26 февраля. Обо всем сообщает «КП-Петербург». Все случилось в СНТ «Липки» в Кировском районе. Мужчина поехал на дачу еще 21 февраля, чтобы отметить там День защитника отечества. Своим близким он сказал, что вернется уже 24 числа, но так и не появился дома. В последний раз он выходил на связь в воскресенье. Встревоженная супруга обратилась в полицию 25 февраля, так как он не выходил на связь.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам, на место также выехал сын разыскиваемого. Он поговорил с соседями, которые заявили, что не видели мужчину уже несколько дней. В итоге тело петербуржца обнаружили в канаве в 10 метрах от дома. Признаков насильственной смерти не нашли, тело отправили в морг.

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