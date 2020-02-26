Иван Ургант пошутил о стриптизе в петербургском морге

Иван Ургант пошутил о стриптизе в петербургском морге
Иван Ургант как всегда весьма остроумен. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Телеведущий отметил, что видео всей редакцией посмотрели как минимум 90 раз.

Телеведущий Иван Ургант посвятил небольшой монолог случаю, произошедшему в Санкт-Петербурге на День защитника Отечества. Работницы морга решили поздравить коллег-мужчин и заказали им стриптизерш, которые танцевали прямо в здании учреждения. Ургант пошутил, что они с редакцией посмотрели этот ролик примерно 90 раз. Он также заявил, что считает несправедливым увольнение заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы.

Ургант не понимает, в чем обвинили специалиста – надо за него порадоваться, ведь впервые в морге выступили «хоть какие-то живые артисты».

Напоминаем, что инцидент обсуждали не только в Петербурге, но и во всей стране – танец взбудоражил общественность и разделил людей на два лагеря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургском морге устроили вечеринку со стриптизом: разбираться будет глава морга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
иван ургант морг стриптиз
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иван Ургант пошутил о стриптизе в петербургском морге
В Ленобласти умер талантливый врач-онколог Роман Ласло Дюлович
В заказнике «Сестрорецкое болото» все-таки появится эко-тропа
Тело петербуржца, пропавшего 23 февраля, нашли в канаве
Сборная России впервые проиграла на Кубке легенд
На Софийской «прилег» грузовик. Движение затрудненно
В Петербурге ремонтируют легендарные танки Т-34 ко Дню Победы
В Ивангородском музее обнаружили неизвестные документы 19 века