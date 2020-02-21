В петербургском морге устроили вечеринку со стриптизом: разбираться будет глава морга

В одном из моргов Северной столицы зажигательно отпраздновали 23 февраля – на праздник, вероятнее всего, пригласили стриптизершу. Теперь все обстоятельства вечеринки будет выяснять Комитет по здравоохранению города.

Обо всем стало известно сегодня, 21 февраля. Праздник проходил в Бюро судебно-медицинской экспертизы. В пресс-службе комздрава отметили, что глава учреждения, в котором и произошёл инцидент, в настоящее время находится в командировке.

Как сообщает «Мойка78», в ведомстве также добавили, что «после этих новостей он вернётся и разберётся со всем произошедшем».

Также в комитете по здравоохранению города заключили, что глава создаст специальный отчёт и представит его в ведомство. На его основе комитет будет принимать дальнейшие решения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что суд отложил рассмотрение дела петербуржца, попросившего закопать бочку с матерью.